ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.03.2026

Εντοπισμός 361 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης – Μεταφέρθηκαν στη Γαύδο

06.03.2026 10:00
limeniko new

Επιχείρηση διάσωσης 361 μεταναστών πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/3) το Λιμενικο, ανοιχτά της Κρήτης.

Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Γαύδου.

Επίσης, άλλοι 48 μετανάστες εντοπίστηκαν και στη θαλάσσια περιοχή 14 μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (5/3), πάνω από 500 άτομα έφτασαν σε Γαύδο, Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες.

