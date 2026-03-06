Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για παιδική πορνογραφία – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου κατηγορείται ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε το 2024, κατόπιν ψηφιακής έρευνας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Τις ελληνικές διωκτικές αρχές είχε κινητοποιήσει φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, υπό τη μορφή αποθήκευσης σε χώρο του διαδικτύου- συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή έρευνα των ελληνικών αρχών οδήγησε στον 22χρονο από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απέκτησε και να κατέχει 83 αρχεία, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο, που περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών. Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του, για την οποία έδωσε εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο υλικό αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ, κι ενώ «κατέβαζε» αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου (ενηλίκων) μέσω συνδέσμων που του έστελναν άγνωστοι χρήστες με τους οποίους συνομιλούσε. «Όταν διαπίστωσα το περιεχόμενο αυτών των αρχείων τα διέγραψα αμέσως», φέρεται να είπε.

Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα), ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Τη διαφωνία που προέκυψε θα κληθεί να άρει εντός 5ημέρου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με βούλευμα που θα εκδώσει. Έως τότε ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με διάταξη της ανακρίτριας.

Διαβάστε επίσης:

Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

Ναύπλιο: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση στον λόφο του Προφήτη Ηλία

Τρίκαλα: Κάθειρξη εννέα ετών σε 19χρονο για τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου – Τον χτύπησε με μπαστούνι