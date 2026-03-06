search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:12
ΕΛΛΑΔΑ

06.03.2026 09:49

Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για παιδική πορνογραφία – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου κατηγορείται ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε το 2024, κατόπιν ψηφιακής έρευνας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Τις ελληνικές διωκτικές αρχές είχε κινητοποιήσει φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, υπό τη μορφή αποθήκευσης σε χώρο του διαδικτύου- συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή έρευνα των ελληνικών αρχών οδήγησε στον 22χρονο από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απέκτησε και να κατέχει 83 αρχεία, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο, που περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών. Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του, για την οποία έδωσε εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο υλικό αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ, κι ενώ «κατέβαζε» αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου (ενηλίκων) μέσω συνδέσμων που του έστελναν άγνωστοι χρήστες με τους οποίους συνομιλούσε. «Όταν διαπίστωσα το περιεχόμενο αυτών των αρχείων τα διέγραψα αμέσως», φέρεται να είπε.

Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα), ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί.

Τη διαφωνία που προέκυψε θα κληθεί να άρει εντός 5ημέρου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με βούλευμα που θα εκδώσει. Έως τότε ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με διάταξη της ανακρίτριας.

Netflix: Επαναφέρει το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι» 52 χρόνια έπειτα από την αρχική εκδοχή του – Τον Ιούλιο ο πρώτος κύκλος

Συνεργασία-έκπληξη: Μαζί Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells

Το Hyundai που κοντράρει την Toyota στις πωλήσεις στην Ελλάδα

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για την υγεία του πυελικού εδάφους

Η ΕΡΤ κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση την κατάρριψη ιρανικών βλημάτων από την αεροάμυνα του Ισραήλ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

Ο ελιγμός Σάντσεθ, το μη σχέδιο Τραμπ, η δύσκολη θέση Ερντογάν, τα πρώτα γκάλοπ για τον πόλεμο και οι κάλπες, η… ανατροπή Παπανδρέου και η διαρκής δίκη  

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

