Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

Με μια… διαφορετική αλλά γλυκιά λεία έφυγαν δύο διαρρήκτες που έβαλαν στο μάτι πριν από λίγες ημέρες φούρνο στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του φούρνου και το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι διαρρήκτες μπούκαραν στις 3 τα ξημερώματα, αλλά τελικά έφυγαν όχι με χρήματα αλλά με… γαλακτομπούρεκα!

Παραβίασε την πόρτα, έψαξε, είδε ότι η ταμειακή μηχανή ήταν άδεια και αφού χτύπησε ο συναγερμός έφυγε με περίπου 20 κομμάτια γαλακτομπούρεκο και ένα οικογενειακό, είπε η ιδιοκτήτρια του φούρνου στο Star.

Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των γλυκών κλοπιμαίων ήταν 50 ευρώ.

