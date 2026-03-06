search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:51
ΕΛΛΑΔΑ

06.03.2026 08:11

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τραυματίστηκε ο οδηγός

06.03.2026 08:11
stasi new

Τροχαίο σημειώθηκε μετά τις 3 τα ξημερώματα στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε στάση αστικών λεωφορείων που βρίσκεται μετά το φανάρι της διασταύρωσης του Νέου Ρυσίου.

Οπως αναφέρει το emakedonia από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στη στάση «Νεράιδα». Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

