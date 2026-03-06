Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε μετά τις 3 τα ξημερώματα στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Περαίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κάτω από άγνωστες συνθήκες προσέκρουσε σε στάση αστικών λεωφορείων που βρίσκεται μετά το φανάρι της διασταύρωσης του Νέου Ρυσίου.

Οπως αναφέρει το emakedonia από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στη στάση «Νεράιδα». Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

Γυναικοκτονία στον Κολωνό: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο σύντροφος της 31χρονης – Αρνείται κάθε κατηγορία

Προσαγωγή αλλοδαπού έξω από το αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων



