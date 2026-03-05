Προσαγωγή αλλοδαπού έξω από το αεροδρόμιο της Πάχης Μεγάρων

Στην προσαγωγή ενός Ιρακινού άνδρα που κρίθηκε ύποπτος προχώρησαν οι Αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης (5/3) στην περιοχή της Πάχης Μεγάρων, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και αφού διαπιστώθηκε πως δεν είχε πράξει κάτι παράνομο, αφέθηκε ελεύθερος.

Πρόκειται για 23χρονο εκπαιδευόμενο πιλότο στη σχολή των ελικοπτέρων τον οποίο είδε ένας πολίτης να τραβάει φωτογραφίες και κάλεσε την Αστυνομία.

Μόλις ο 23χρονος εξήγησε πως είναι εκπαιδευόμενος πιλότος της σχολής που υπάρχει στις εγκαταστάσεις και αυτό διακριβώθηκε από τις Αρχές ως αληθές, αφέθηκε ελεύθερος.

