search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 17:07

Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Aξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους

05.03.2026 17:07
karystianou-larisa

Με ανάρτησή της στα social media η Μαρία Καρυστιανού αναφέρεται στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία.

Όπως αναφέρει για τους εγκλωβισμένους Έλληνες, το «υπουργείο Εξωτερικών οφείλει σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα».

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία» συμπληρώνει.

Και καταλήγει: «Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«171 + λόγοι για ειρήνη…Ο νους μας και η ψυχή μας στα παιδιά, σε όλο τον άμαχο πληθυσμό, σε όλο τον κόσμο που υποφέρει απ’ τα δεινά του πολέμου και στους εγκλωβισμένους Έλληνες της Μέσης Ανατολής.Οφείλει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τις πρεσβείες μας επί των εμπλεκομένων χωρών, να κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου να απεγκλωβιστούν και να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στην Ελλάδα.Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία. Ο πόλεμος μόνο δεινά επιφέρει. H ειρήνη είναι η μεγαλύτερη πράξη δύναμης και ευθύνης. Υψώνουμε τη φωνή μας και αξιώνουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, έναν κόσμο διαφορετικό, όπου το καλό θα κερδίσει και ο φόβος θα παραμεριστεί».

Διαβάστε επίσης:

Στην Ελλάδα η συλλογή με τους 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή – Δείτε νέες φωτογραφίες 

Υποκλοπές: Εντολή του ΣτΕ στην ΕΥΠ να στείλει τον φάκελο Κουκάκη

Τουλάχιστον 12 συλλήψεις για απάτες με κρυπτονομίσματα – Πώς δρούσε η σπείρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για τα πλήγματα σε Αζερμπαϊτζάν και Ριάντ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

Tileorasi
MEDIA

Νέο σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση «χτίζει» ο Alpha και νέο limit up σημειώθηκε στο ΕΡΤNews την Τετάρτη (4/3)

plug-in-hybrid_aftokinito_0503_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου ενός plug in υβριδικού είναι αρκετά μεγαλύτερη από την εργοστασιακή, σύμφωνα με έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 19:20
ASTYNOMIA OMADA Z
ΕΛΛΑΔΑ

«Να η μαϊμού» – Κύκλωμα ετοίμαζε επίθεση κατά αστυνομικών στα Χανιά, έπαιρναν εντολές από 23χρονο κρατούμενο

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν – Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για τα πλήγματα σε Αζερμπαϊτζάν και Ριάντ – Live οι εξελίξεις

dubai ekriksi
ΚΟΣΜΟΣ

Τα αραβικά κράτη «ξεμένουν» επικίνδυνα από αναχαιτιστικούς πυραύλους

1 / 3