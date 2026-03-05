Στην Ελλάδα η συλλογή με τους 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή – Δείτε νέες φωτογραφίες 

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρουσίασε σήμερα τις φωτογραφίες των 200 αγωνιστών κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944.

Η συλλογή Χόιλερ αποκτήθηκε 13 ημέρες μετά τον εντοπισμό της σε διαδικτυακή δημοπρασία. Περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα.

Η υπουργός τόνισε ότι η συλλογή αποτελεί «τεκμήριο μεγάλης ιστορικής αξίας» και θα αντιμετωπιστεί ως μνημείο, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της επιστημονικής της τεκμηρίωσης.

Οι ιστορικές εικόνες τραβήχτηκαν από τον Γερμανό αξιωματικό Χέρμαν Χόιερ, πιθανόν για προπαγανδιστικούς σκοπούς από το υπουργείο Προπαγάνδας του Γιόζεφ Γκέμπελς.

Η υπουργός σημείωσε ότι, στο πλαίσιο της ναζιστικής προπαγάνδας, ήταν συχνό φαινόμενο στρατιωτικοί να διατηρούν προσωπικά φωτογραφικά αρχεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξία της συλλογής είναι εξαιρετικά μεγάλη και στην ουσία ανεκτίμητη, καθώς οι φωτογραφίες προσδίδουν πρόσωπα και εικόνες στις ιστορικές μαρτυρίες.

