search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 08:32

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες να τρέχουν μετά το μαχαίρωμα του 17χρονου εξώ από σχολείο

05.03.2026 08:32
agios_panteleimonas_new

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ομάδα 5- 6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Συνελήφθη 14χρονος που επιτέθηκε με ξύλινο αντικείμενο σε συμμαθητή του

Σεισμός τα ξημερώματα ανοιχτά της Χίου

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδοτεί με 16,7 εκατ. ευρώ την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

01_Lotus_Eletre_Yellow_Studio_F34_press
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lotus αποκαλύπτει το πρώτο plug-in hybrid SUV της

college_classroom
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα ιδρύματα για λειτουργία παραρτημάτων στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 11:13
xardalias_iraklio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Χρηματοδοτεί με 16,7 εκατ. ευρώ την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου – Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη

papagiannis-pavlidoy-new
LIFESTYLE

Μάνος Παπαγιάννης: Ένοχος και στον Άρειο Πάγο για απλή σωματική βλάβη κατά της Σοφίας Παυλίδου (Video)

agios_panteleimonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις 16χρονων για το μαχαίρωμα έξω από σχολείο

1 / 3