Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες να τρέχουν μετά το μαχαίρωμα του 17χρονου εξώ από σχολείο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ομάδα 5- 6 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 17χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Συνελήφθη 14χρονος που επιτέθηκε με ξύλινο αντικείμενο σε συμμαθητή του

Σεισμός τα ξημερώματα ανοιχτά της Χίου

Λάρισα: 95χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκοτώθηκε σε σφοδρό τροχαίο