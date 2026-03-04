Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Eπίθεση με μαχαίρι από ομάδα 5-6 ατόμων δέχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17χρονος, με καταγωγή από την Κούβα, έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον 17χρονο εντόπισε στην είσοδο ο διευθυντής του σχολείου με τραύμα στον μηρό, με τον νεαρό να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται.
