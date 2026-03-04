search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 15:45

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

04.03.2026 15:45
kakopoiisi

Eπίθεση με μαχαίρι από ομάδα 5-6 ατόμων δέχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 17χρονος, με καταγωγή από την Κούβα, έξω από σχολείο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον 17χρονο εντόπισε στην είσοδο ο διευθυντής του σχολείου με τραύμα στον μηρό, με τον νεαρό να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι δράστες της επίθεσης αναζητούνται.

Διαβάστε επίσης 

Χρυσή Αυγή: Τελεσίδικα ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση

«Άνοιξε η γη» στα Ιωάννινα, μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου (photos/video)

Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: «Ιστορική μέρα για την κοινωνία – Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

Μαχαίρωσαν ανήλικο έξω από σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα

photo_4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος της «γεωπολιτικής αθωότητας» και το στοίχημα των 1,4 τρισ. ευρώ (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 16:42
mitsotakis_androulakis_0403_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκλιση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στη σκιά της κυπριακής κρίσης και του σκανδάλου των υποκλοπών (video)

hpv_0403_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

HPV: Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και εφήμερα μέτρα από το υπουργείο Υγείας

tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Η εισαγγελέας απορρίπτει την προσφυγή δύο οικογενειών για τις εκταφές

1 / 3