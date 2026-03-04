«Άνοιξε η γη» στα Ιωάννινα, μεγάλη καθίζηση «κατάπιε» όχημα καθαριότητας του Δήμου (photos/video)

Μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της οδού Βελισσαρίου στα Ιωάννινα.

Το έδαφος υποχώρησε στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζονται τα ΕΠΑΛ και ένα ΓΕΛ και «κατάπιε» ένα όχημα καθαριότητας του Δήμου.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, στο σημείο μετέβη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών και η Τροχαία.

Ευτυχώς από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

