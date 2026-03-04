search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 08:59

Θεσσαλονίκη: Τον πλάκωσε στο ξύλο μέσα στις τουαλέτες του σχολείου – Χειροπέδες στον δράστη, στο νοσοκομείο το θύμα

04.03.2026 08:59
SXOLEIO-TOUALETA
αρχείου shutterstock

Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικό του έπεσε ένας 17χρονος μαθητής σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, εντός σχολικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ακολούθησε το θύμα στις τουαλέτες, όπου άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ως κίνητρο της επίθεσης φαίνεται ότι ήταν λόγοι «ερωτικής αντιζηλίας».

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η «μάχη» για τις εκταφές – Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέως

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

aftokinito_gefira_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι γέφυρες έχουν κενά μεταξύ των τμημάτων του οδοστρώματος

ScarlettOHora
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Red Jasper | HerStory in Heels με τη Scarlett O’Hora

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:32
GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

1 / 3