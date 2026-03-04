Θεσσαλονίκη: Τον πλάκωσε στο ξύλο μέσα στις τουαλέτες του σχολείου – Χειροπέδες στον δράστη, στο νοσοκομείο το θύμα

Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικό του έπεσε ένας 17χρονος μαθητής σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Η άγρια επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, εντός σχολικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ακολούθησε το θύμα στις τουαλέτες, όπου άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος.

Ως κίνητρο της επίθεσης φαίνεται ότι ήταν λόγοι «ερωτικής αντιζηλίας».

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η «μάχη» για τις εκταφές – Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέως

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο