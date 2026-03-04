search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 07:59

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

04.03.2026 07:59
EXAFANISI_XALANDRI

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση της Βεσέλκα Αρναούντοβα, 58 ετών, βουλγαρικής καταγωγής από το Χαλάνδρι.

Πληροφορίες για τη γυναίκα που αγνοείται έδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Τρίτη (03.03.2026).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, τα ίχνη της 58χρονης Βεσέλκα Αρναούντοβα χάθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου από την περιοχή του Χαλανδρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της στις 3 Μαρτίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Για την εξαφάνιση κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Συλλόγου μας καθώς και οι εθελοντικές ομάδες διάσωσης Ο.ΔΙ.Κ. και Δέλτα.

Η Βεσέλκα Αρνταούντοβα έχει ύψος 1,78 μ., βάρος 60 κιλά, κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, πράσινο παντελόνι φόρμας, άσπρα αθλητικά παπούτσια και έχει μαζί της μία ροζ βαλίτσα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

Καιρός: «Ασπίδα» υψηλών πιέσεων και… η άνοιξη δίνει ραντεβού 16 μέρες νωρίτερα!

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

aftokinito_gefira_0403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι γέφυρες έχουν κενά μεταξύ των τμημάτων του οδοστρώματος

ScarlettOHora
ADVERTORIAL

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας στο Red Jasper | HerStory in Heels με τη Scarlett O’Hora

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

papamatthaiou-new
LIFESTYLE

Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 12:32
GENETHLIA NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γενέθλια σήμερα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Οι ευχές Κακλαμάνη και ο διάλογος στη Βουλή για το «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

euroleague_eon_adv
ADVERTORIAL

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!

ANASFALEIA_ANASFALEIA
ΥΓΕΙΑ

Οι ανασφάλειες που οδηγούν σε κατάθλιψη και πώς αντιμετωπίζονται

1 / 3