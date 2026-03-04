search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 02:57
ΕΛΛΑΔΑ

04.03.2026 00:37

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

04.03.2026 00:37
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε την Τρίτη, 3/3, ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης από αγνώστους, ενώ τα αίτια παραμένουν ασαφή.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο κ. Αθανασόπουλος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέβη στο τμήμα Εκβιαστών για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.

