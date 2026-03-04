Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε την Τρίτη, 3/3, ο διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης από αγνώστους, ενώ τα αίτια παραμένουν ασαφή.
Μετά τον ξυλοδαρμό, ο κ. Αθανασόπουλος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέβη στο τμήμα Εκβιαστών για να καταθέσει σχετικά με το περιστατικό.
Διαβάστε επίσης:
«Κύμα» αφρικανικής σκόνης έρχεται από τη Σαχάρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν (Video)
Πηγές Στρατού Ξηράς: Αβάσιμα τα μηνύματα περί «χορήγησης φύλλων πορείας»
Νέα Μάκρη: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τούρκων «βλέπουν» οι Αρχές μετά τα πυρά στη Μαραθώνος εναντίον ΙΧ – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.