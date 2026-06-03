search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:40
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 12:22

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY πραγματοποιήθηκε το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι

03.06.2026 12:22
Στιγμιότυπο_Ποδόσφαιρο τυφλών

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου καθημερινά συναντιούνται διαφορετικοί ρυθμοί και ιστορίες, η πλατεία Μοναστηρακίου φιλοξένησε για άλλη μία χρονιά μία ξεχωριστή διοργάνωση που έδωσε νέο παλμό στο κέντρο. Το 6ο «Παραολυμπιακό Πανόραμα» δεν ήταν απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και της δύναμης του αθλητισμού.

Από νωρίς, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν εμφανές. Περαστικοί σταματούσαν, οικογένειες έκαναν μια στάση, τουρίστες πλησίαζαν με περιέργεια. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά επιδείξεις επτά Παραολυμπιακών αθλημάτων, ανακαλύπτοντας μια πλευρά του αθλητισμού που σπάνια βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας.

Το Μπότσια, η Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, το Βόλεϊ Καθιστών, το Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, το Ποδόσφαιρο Τυφλών, η Επιτραπέζια Αντισφαίριση και το Παρά-Μπάντμιντον ξεδιπλώθηκαν μπροστά στο κοινό, μέσα από δυναμικές παρουσιάσεις που ανέδειξαν τη δεξιοτεχνία, τη συγκέντρωση και την ένταση που χαρακτηρίζουν τα αθλήματα αυτά. Οι αθλητές και οι Παραολυμπιονίκες άφησαν την ίδια την αγωνιστική δράση να μιλήσει, αναδεικνύοντας με αυθεντικότητα το ουσιαστικό μήνυμα.

Καθοριστική για την υλοποίηση της διοργάνωσης ήταν η στήριξη της HELLENiQ ENERGY, η οποία ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της. Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής, με δέσμευση για την προώθηση ενός αθλητισμού ανοιχτού σε όλους. Στηρίζουμε διαχρονικά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, γιατί αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Για άλλη μια φορά, το Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι και οι κορυφαίοι αθλητές μας που συμμετείχαν σε αυτό, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Με τη δύναμη του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει, εμπνεόμαστε για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα στέκεται αρωγός για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα όλων».

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, τόνισε: «Η συμβολή της HELLENiQ ENERGY αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια ανάπτυξης και προβολής του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει σταθερά να εργάζεται για την προβολή του παραολυμπιακού κινήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την HELLENiQ ENERGY, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον ΟΠΑΝΔΑ, επιβεβαιώνοντας τον συντονισμένο ρόλο όλων των φορέων στην ανάδειξη του Παραολυμπιακού αθλητισμού στον δημόσιο χώρο.

Πέρα από τα λόγια, όλα φάνηκαν στις εικόνες: στα βλέμματα, στην προσήλωση των αθλητών, στη σιωπηλή προσοχή του κοινού. Σε μια πόλη που κινείται ασταμάτητα, το Μοναστηράκι λειτούργησε ως σημείο ουσιαστικής σύνδεσης με τον αθλητισμό.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστική συμφωνία ΧΗΤΟΣ και ΒΕΝΕΤΗΣ ενισχύει την παρουσία του ΖΑΓΟΡΙ στην οργανωμένη εστίαση

Η SKAG παρουσίασε το σχέδιο μετασχηματισμού της στο Executive Lecture Series του ΠΑΔΑ

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

kuwait-aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

novasummer_adv
ADVERTORIAL

Novasummer: 72 αξέχαστες νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες για ένα απολαυστικό γαλλο…καίρι!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:39
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

1 / 3