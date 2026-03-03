search
ΕΛΛΑΔΑ

03.03.2026 22:58

«Κύμα» αφρικανικής σκόνης έρχεται από τη Σαχάρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν (Video)

Eurokinissi

Ένα νέο «κύμα» αφρικανικής σκόνης πλησιάζει την Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας ενός βαρομετρικού χαμηλού που αναπτύσσεται στο Μαρόκο και την Αλγερία.

Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, οι ανοδικοί άνεμοι που συνοδεύουν το σύστημα θα ανυψώσουν τα σωματίδια σκόνης σε μεγάλα ύψη, ενώ οι δυτικοί άνεμοι θα τα μεταφέρουν προς την περιοχή μας.

Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από απόψε, ξεκινώντας από τα βόρεια και βορειοδυτικά και στη συνέχεια επεκτεινόμενο σταδιακά σε όλη την επικράτεια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το στρώμα σκόνης θα παραμείνει κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, γι’ αυτό και δεν αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στο έδαφος.

Οι συνέπειες θα είναι κυρίως οπτικές, με ελαφριά σκίαση της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τη νεφοκάλυψη που θα το συνοδεύει. Παράλληλα, μικρή επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα προβλέπεται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, την Ανατολική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το νέο «πέπλο» αφρικανικής σκόνης αναμένεται να «σκεπάζει» την Ελλάδα έως και το τέλος της εβδομάδας.

