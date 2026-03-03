Πηγές Στρατού Ξηράς: Αβάσιμα τα μηνύματα περί «χορήγησης φύλλων πορείας»

Πηγές του Στρατού Ξηράς ξεκαθαρίζουν ότι τα SMS που φέρονται να έλαβαν οργισμένοι πολίτες για «χορήγηση φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Όποιος διέδωσε την είδηση θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες.

