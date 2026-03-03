search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 01:16
03.03.2026 21:25

Πηγές Στρατού Ξηράς: Αβάσιμα τα μηνύματα περί «χορήγησης φύλλων πορείας»

03.03.2026 21:25
Πηγές του Στρατού Ξηράς ξεκαθαρίζουν ότι τα SMS που φέρονται να έλαβαν οργισμένοι πολίτες για «χορήγηση φύλλων πορείας» είναι παντελώς αβάσιμα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για την με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Όποιος διέδωσε την είδηση θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες

trump_3001_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

middle-east-34
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χτύπημα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και την αμερικανική βάση στο Κατάρ – Το Ισραήλ έπληξε υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

merz germania – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Η Ισπανία δεν πρέπει να υποστεί αρνητική μεταχείριση, αδικαιολόγητη η κριτική στον Στάρμερ

trump mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

