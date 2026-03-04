search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 08:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 07:48

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

04.03.2026 07:48
exafanisi_prosfiga_oraiokastro

Νέα εξαφάνιση ανήλικου πρόσφυγα από δομή φιλοξενίας…

Στις 27/03/2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι, 14 ετών, Αφγανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 03/03/26, και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμανουλλάχ Αχμαντζάι έχει ύψος 1.65 μ., έχει βάρος περίπου 55 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: «Ασπίδα» υψηλών πιέσεων και… η άνοιξη δίνει ραντεβού 16 μέρες νωρίτερα!

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

«Κύμα» αφρικανικής σκόνης έρχεται από τη Σαχάρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EXAFANISI_XALANDRI
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

exafanisi_prosfiga_oraiokastro
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

BillyKearse
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης 35 χρόνια μετά την καταδίκη του για δολοφονία αστυνομικού

super market new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΟΒΕ: Απαισιόδοξοι οι Έλληνες καταναλωτές: 7 στους 10 βλέπουν νέες ανατιμήσεις και οικονομική επιδείνωση

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ηγεσία στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος – Πρόεδρος η Ειρήνη Χρυσογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

athanasopoulos-cepal
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα επίθεσης ο CEO της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος – Ξυλοκοπήθηκε από αγνώστους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 08:08
EXAFANISI_XALANDRI
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 58χρονη που εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι

exafanisi_prosfiga_oraiokastro
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο

BillyKearse
ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης 35 χρόνια μετά την καταδίκη του για δολοφονία αστυνομικού

1 / 3