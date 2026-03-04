search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

04.03.2026 08:21

Τέμπη: Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών η «μάχη» για τις εκταφές – Σήμερα η εισήγηση της Εισαγγελέως

04.03.2026 08:21
TEBI_TRENA_DISTIXIMA

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο δικαστικός αγώνας για την υπόθεση των εκταφών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας να καλείται πλέον να δώσει τη λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε συγγενείς και εισαγγελικές αρχές.

Μετά την πρόσφατη εισαγγελική παραγγελία για άμεσες εκταφές, 6 οικογένειες θυμάτων κατέθεσαν ενστάσεις, προσφεύγοντας κατά της διάταξης.

Το κύριο σημείο τριβής εστιάζεται στην άρνηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών να επιτρέψει την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, επιμένοντας στη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

Από τις αρχικά 10 οικογένειες που είχαν αιτηθεί τη διαδικασία, οι 6 από αυτές συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα μέσω προσφυγών, ενώ οι υπόλοιπες 4 απέσυραν τα αιτήματά τους, δηλώνοντας πως δεν επιθυμούν να προχωρήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η σημερινή μέρα θεωρείται ορόσημο, καθώς αναμένεται η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Αν η πρόταση είναι απορριπτική ως προς το αίτημα των συγγενών για το εξωτερικό και το Συμβούλιο ευθυγραμμιστεί με την εισαγγελική άποψη, οι οικογένειες προειδοποιούν με καθολική ανάκληση των αιτημάτων εκταφής.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, οι οικογένειες έχουν πλέον το δικαίωμα να προβούν αυτόνομα σε εκταφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν και η αποδεικτική αξία των ευρημάτων εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, οι συγγενείς θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις που ζητούν στα εργαστήρια της επιλογής τους.

