ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 09:14

Λασίθι: Φρικτός θάνατος για 73χρονο στη Σητεία – Παγιδεύτηκε σε φρέζα

04.03.2026 09:14
freza_mixanima

Τραγικό ήταν το τέλος ενός 73χρονου Βρετανού που ζούσε στη Σητεία καθώς το απόγευμα της Τρίτης εγκλωβίστηκε σε φρέζα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος 73χρονος βρισκόταν στο χωράφι του σε χωριό της Σητείας και προσπαθούσε να το οργώσει.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για ένα μοιραίο λάθος ή έναν κακό χειρισμό, που είχε ως αποτέλεσμα ο 73χρονος να παγιδευτεί στα περιστρεφόμενα μέρη της φρέζας και να υποστεί τραύματα που οδήγησαν στον ακαριαίο θάνατό του.

Το άψυχο σώμα του 73χρονου εντοπίστηκε αργά το απόγευμα και αφού οι συγγενείς του ζήτησαν τη βοήθεια συγχωριανών καθώς ανησυχούσαν επειδή ο άνθρωπός τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πολλές ώρες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και το ΕΚΑΒ, ενώ το πτώμα του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

