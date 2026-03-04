Μάγδα Φύσσα για Χρυσή Αυγή: «Ιστορική μέρα για την κοινωνία – Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ στη ζωή μου»

Μετά την τελεσίδικη απόφαση για την οριστική καταδίκη του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων 41 μελών και στελεχών της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, η Μάγδα Φύσσα προχώρησε σε δήλωση, κάνοντας λόγο για ιστορική μέρα κι έναν αγώνα που κλείνει έπειτα από 11,5 χρόνια στις δικαστικές αίθουσες.

«Είναι μία ιστορική μέρα μία μεγάλη νίκη κοινωνία της χώρας μας ευχαριστούμε όλο τον κόσμο όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα.

Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδα. Κάποιοι είναι εγκληματική οργάνωση. Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους πολίτες έξω από το Εφετείο, η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Παύλου Φύσσα αφιέρωσε την νίκη ¬«σε όλα τα θύματα του φασισμού, σε όλους όσους έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία».

«Φεύγω με ανακούφιση γιατί δεν θα τους ξαναδώ και δεν θα τους ξανακούσω στη ζωή μου» είπε χαρακτηριστικά.

