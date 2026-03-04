Χρυσή Αυγή: Τελεσίδικα ένοχοι οι 42 κατηγορούμενοι για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση

Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Έκρινε δηλαδή ότι οι πρώην βουλευτές και τα μέλη του ναζιστικού μορφώματος λειτουργούσαν συντονισμένα, οργανωμένα και καθοδηγούμενα άνωθεν με συγκεκριμένο υπόβαθρο και υπηρετούσαν συγκεκριμένη, εγκληματική, ναζιστικού τύπου δομή, επιλέγοντας τα θύματά τους με ρατσιστικά κριτήρια.

Τελεσίδικα ένοχοι λοιπόν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος και ακόμη 6 πρώην βουλευτές που απάρτιζαν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης.

Ο Χρήστος Παππας, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθαιοπουλος.

Επίσης ένοχοι κρίθηκαν ως μέλη εγκληματικής οι 35 του κατηγορητηρίου, ανάμεσα τους ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, 12 που καταδικάστηκαν για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5 για απόπειρα δολοφονίας των 4 Αιγύπτιων αλιεργατών.

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης).

Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτη, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

