Με μια σπαρακτική επιστολή – παρέμβαση η μητέρα του Μάθιου Πέρι, Σουζάν Μόρισον «καρφώνει» τον βοηθό του γιου της, Kenneth Iwamasa, λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του για την υπόθεση θανάτου του «Τσάντλερ».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η μητέρα του Πέρι, το παιδί της «πλήρωσε το τίμημα επειδή επιστεύτηκαν έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση».

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής από τα «Φιλαράκια» βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 54 ετών, στις 28 Οκτωβρίου του 2023, στο υδρομασάζ του σπιτιού του.

Η ιατροδικαστική έκθεση είχε αποδώσει τον θάνατό του στις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Η μητέρα του περιέγραψε τη σχέση του γιου της με τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Kenneth Iwamasa που διέμενε μαζί του και αναμένεται να καταδικαστεί τον Μάιο. Ο πρώην βοηθός έκανε στον ηθοποιό την θανατηφόρα δόση κεταμίνης και ομολόγησε επίσης την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο.

Στην τοποθέτησή της, η μητέρα του Πέρι αναφέρεται στον ρόλο του Iwamasa στη διαχείριση της εξάρτησης του παιδιού της, τονίζοντας ότι η οικογένεια πίστευε πως θα τον προστάτευε. Ο πρώην βοηθός είχε «επανειλημμένα» χορηγήσει κεταμίνη στον ηθοποιό «χωρίς ιατρική εκπαίδευση», σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Σουζάν Μόρισον περιγράφει τη στάση του μετά τον θάνατο του γιου της, σημειώνοντας ότι διατηρούσε επικοινωνία μαζί της και προσπάθησε να εμφανιστεί ως υποστηρικτικός, ενώ παράλληλα αναφέρεται και σε πιέσεις και ενέργειες που της άσκησε. Σε χαρακτηριστικό σημείο της επιστολής της, λέει: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».

Σε άλλο σημείο, η ίδια εξηγεί τι πίστευαν για τη σχέση του με τον γιο της και την ευθύνη που θεωρούσαν ότι είχε αναλάβει: «Αλλά αντί να προστατεύει τον Μάθιου, διευκόλυνε και υποβοήθησε την παράνομη χρήση ναρκωτικών, οργάνωσε μία πηγή προμήθειας και στη συνέχεια άλλη πηγή, έκανε τις ενέσεις στο σώμα του Μάθιου, παρότι δεν ήταν καθόλου κατάλληλος γι’ αυτό. Το έκανε ακόμη κι όταν μπορούσε να δει, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να δει, ότι ήταν προφανώς επικίνδυνο. Και το έκανε ξανά και ξανά».

Η ίδια, περιγράφοντας τη συμπεριφορά του πρώην βοηθού μετά τον θάνατο του ηθοποιού, αναφέρεται στο πώς ήρθε σε επαφή με την οικογένεια. «Με παρακολουθούσε στενά», έγραψε η Μόρισον και πρόσθεσε: «Μου έστελνε τραγούδια, μου σχεδίασε έναν μικρό χάρτη για να βρίσκω τον δρόμο μου στο κοιμητήριο. Αν έβλεπε ένα ουράνιο τόξο, ένα από τα αγαπημένα του Μάθιου, με έπαιρνε τηλέφωνο».

Σε άλλο σημείο της επιστολής της αναφέρει τη στάση του στην κηδεία και τις αντιδράσεις της οικογένειας. «Επέμενε να μιλήσει στην κηδεία του και συμπεριφερόταν σαν να ήταν εκείνος ο άνθρωπος που προσπάθησε να σώσει τον Μάθιου», έγραψε η Μόρισον και κατέληξε: «Εμπιστευτήκαμε έναν άνθρωπο χωρίς συνείδηση και ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα».

Matthew Perry's Mom Says Her Son 'Paid the Price' for Trusting Former Assistant in Heartbreaking Letter https://t.co/aowm9iqvxS — People (@people) May 21, 2026

Ο Iwamasa ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, σε σχέση με τον θάνατο του Perry.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Iwamasa κατηγορείται ότι συνωμότησε με την «βασίλισσα της κεταμίνης» Τζάσβιν Σάνγκα, Έρικ Φλέμινγκ και τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια για την παράνομη χορήγηση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση τον Απρίλιο.

Ο τηλεοπτικός σκηνοθέτης Έρικ Φλέμινγκ, δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης και καταδικάστηκε τον Μάιο σε 24 μήνες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση.

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Ιούνιο του 2025 για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης, καταδικάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ο γιατρός Μαρκ Τσάβες, που επίσης δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό τη χορήγηση κεταμίνης, καταδικάστηκε σε 8 μήνες κατ’ οίκον περιορισμό τον Δεκέμβριο του 2025. Του επιβλήθηκαν επίσης τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση και 300 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του Κώστα Μπακογιάννη – «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»

Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor

Η P!nk έφτιαξε ένα οινοποιείο και το κράτησε για χρόνια κρυφό