Μάθιου Πέρι: Σε 15 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε η «βασίλισσα της κεταμίνης» για τον θάνατο του ηθοποιού

Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως η «βασίλισσα της κεταμίνης», καταδικάστηκε τη Μεγάλη Τετάρτη σε 15 χρόνια φυλάκισης, με επιπλέον τρία χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της, για την παράνομη πώληση κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Friends», Μάθιου Πέρι. Η ίδια είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή της για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Το φθινόπωρο του 2024, η Σάνγκα παραδέχτηκε την ενοχή της σε πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τον θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση το 2023. Η κατηγορούμενη κρατείται από τη σύλληψή της τον Αύγουστο του 2024, περιμένοντας τη δικαστική απόφαση.

Η εισαγγελική πρόταση

Στις 25 Μαρτίου, σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στην Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν ποινή 180 μηνών φυλάκισης. Στην επιχειρηματολογία τους, χαρακτήρισαν τη Σάνγκα «έμπορο ναρκωτικών που πούλησε ουσίες που έβλαψαν ανθρώπους» και τόνισαν ότι συνέχισε τη διακίνηση παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως τα ναρκωτικά της σχετίζονταν με τον θάνατο του ηθοποιού.

Οι εισαγγελείς υπογράμμισαν ότι οι πράξεις της κατηγορούμενης αποδεικνύουν ψυχρή σκληρότητα και περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή, επισημαίνοντας πως έβαλε το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους, προκαλώντας τεράστιο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι Mark J. Geragos και Alexandra Kazarian υποστήριξαν σε 16σέλιδο υπόμνημα ότι η Σάνγκα έχει αναλάβει την ευθύνη για τη σοβαρή εγκληματική της συμπεριφορά. Ζήτησαν, ακόμη, η ποινή της να περιοριστεί στον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει.

Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα











