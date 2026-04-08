ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:32
Η μητριά του Μάθιου Πέρι λέει ότι η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη ποινή

Η μητριά του ηθοποιού της σειράς Friends, Μάθιου Πέρι, ζήτησε από δικαστή να επιβάλει τη μέγιστη δυνατή ποινή φυλάκισης στη γυναίκα που πούλησε τα ναρκωτικά που τελικά τον σκότωσαν.

Η Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως η Βασίλισσα της Κεταμίνης, προκάλεσε «μη αναστρέψιμη» ζημιά, δήλωσε η Ντέμπι Πέρι σε δήλωση που υπέβαλε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια την Τρίτη.

«Ο πόνος που προκάλεσες σε εκατοντάδες, ίσως και σε χιλιάδες, είναι μη αναστρέψιμος», έγραψε. «Δεν υπάρχει χαρά… Δεν υπάρχει φως στο παράθυρο. Δεν θα επιστρέψουν».

Η Σάνγκα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περισσότερες από έξι δεκαετίες φυλάκισης όταν καταδικαστεί την Τετάρτη. Προηγουμένως παραδέχτηκε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατηγορίας για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Ο Πέρι βρέθηκε αναίσθητος στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες το 2023. Ο θάνατός του αργότερα δηλώθηκε τους αξιωματούχους στο Λος Άντζελες ως ατύχημα που προκλήθηκε από τις «οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης».

Η δήλωση της μητριάς του συνέχισε: «Εσύ το προκάλεσες αυτό… Εσύ που έχεις αρκετό ταλέντο για επιχειρήσεις για να βγάζεις χρήματα διάλεξες τον έναν τρόπο που πληγώνει τους ανθρώπους».

Πρόσθεσε: «Παρακαλώ δώστε σε αυτή την άκαρδη γυναίκα τη μέγιστη ποινή φυλάκισης, ώστε να μην μπορεί να βλάψει άλλες οικογένειες σαν τη δική μας».

Η Σάνγκα, με διπλή υπηκοότητα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση από το 2024, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Πέρι.

Μιλώντας στην εφημερίδα Sun από τη φυλακή, είπε: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά για τον πόνο που προκάλεσα, ειδικά στην οικογένεια του Μάθιου».

Ο Πέρι, περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του έξυπνου Τσάντλερ Μπινγκ στην μακροχρόνια αμερικανική τηλεοπτική κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990, πάλευε για δεκαετίες με τον εθισμό σε ουσίες και έπαιρνε κεταμίνη ως μέρος της εποπτευόμενης θεραπείας για την κατάθλιψη.

Η Σάνγκα είναι ένα από τα πέντε άτομα που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή στον θάνατο του σταρ.

Ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο οποίος παραδέχτηκε τέσσερις κατηγορίες για διανομή κεταμίνης τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Πέρι, καταδικάστηκε πέρυσι σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ένας άλλος γιατρός, ο Μαρκ Τσάβες, καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τρία χρόνια εποπτευόμενης αποφυλάκισης.

Ο Πλασένσια αγόρασε κεταμίνη από τον Τσάβες και την πούλησε στον Πέρι σε εξαιρετικά διογκωμένες τιμές – 2.000 δολάρια ανά φιαλίδιο. «Αναρωτιέμαι πόσο θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος», έγραψε ο Πλασένσια σε ένα μήνυμα, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η Σάνγκα συνεργάστηκε με έναν μεσάζοντα, τον Έρικ Φλέμινγκ, για να πουλήσει 51 φιαλίδια κεταμίνης στον προσωπικό βοηθό του Πέρι, Κένεθ Ιβαμάσα.

Ο Ιβαμάσα έκανε επανειλημμένα ενέσεις στον Πέρι με τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της 28ης Οκτωβρίου 2023, όταν χορήγησε τουλάχιστον τρεις ενέσεις που τελικά οδήγησαν στον θάνατο του ηθοποιού.

Στη συνέχεια, η Σάνγκα έδωσε εντολή στον Φλέμινγκ να «διαγράψει όλα τα μηνύματά μας».

Η ποινή του Ιβαμάσα και του Φλέμινγκ έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα.

