Τάσος Χαλκιάς: «Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Από αγάπη με βάραγε» (Video)

Στα παιδικά του χρόνια αναφέρθηκε ο Τάσος Χαλκιάς, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης στο σπίτι του στηριζόταν σε βίαιες μεθόδους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «έφαγε ξύλο από τον πατέρα του ως παιδί», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δικαίως αυτό συνέβη, καθώς μεγάλωσε σε μια εποχή που «τα παιδιά έπρεπε να τρώνει ξύλο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου και δικαίως το έτρωγα. Πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών! Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι λένε “άρα κακοποιηθήκατε”, όχι, δεν κακοποιήθηκα, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος, μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

