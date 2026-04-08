search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.04.2026 11:14

Τάσος Χαλκιάς: «Δικαίως έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου – Από αγάπη με βάραγε» (Video)

chalkias-new

Στα παιδικά του χρόνια αναφέρθηκε ο Τάσος Χαλκιάς, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος διαπαιδαγώγησης στο σπίτι του στηριζόταν σε βίαιες μεθόδους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι «έφαγε ξύλο από τον πατέρα του ως παιδί», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δικαίως αυτό συνέβη, καθώς μεγάλωσε σε μια εποχή που «τα παιδιά έπρεπε να τρώνει ξύλο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου και δικαίως το έτρωγα. Πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών! Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι λένε “άρα κακοποιηθήκατε”, όχι, δεν κακοποιήθηκα, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος, μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

kostas-apostolakis-new
LIFESTYLE

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3