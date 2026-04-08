Μαρία Κίτσου: Ξέσπασε σε δάκρυα on camera – «Θα περάσει, δεν θα είναι πάντα έτσι» (Video)

Για τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την εφηβική της ηλικία μίλησε η Μαρία Κίτσου, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον ιδιαίτερα αυστηρό με βαριά περιστατικά εξαιτίας των οποίων είχε φθάσει στο σημείο να φύγει από το σπίτι της.

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο. Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου. Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω» είπε και πρόσθεσε:

«Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και στους φίλους μου. Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν τα έλεγε και τα κράταγε μέσα του, ήταν πιο δύσκολα».

Κλείνοντας, η ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση η οποία την έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα.

«Αν είχες μπροστά σου αυτή τη στιγμή τη μικρή Μαρία και είχες ένα πράγμα να της πεις, τι θα της έλεγες;» ρωτήθηκε με τη Μαρία Κίτσου να απαντά:

«Θα περάσει, δεν θα είναι πάντα έτσι» ξεσπώντας σε δάκρυα.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Βογιατζής: «Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανέβω ξανά στη σκηνή του θεάτρου»

Πάρις Χίλτον: Η έκπληξη που έκανε στα παιδιά της το Πάσχα (Photos)

Άντζελα Γκερέκου: «Κάθε Πάσχα στην Κέρκυρα είναι σαν πρώτη φορά – Νιώθω ευλογημένη» (Video)



