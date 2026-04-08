Άντζελα Γκερέκου: «Κάθε Πάσχα στην Κέρκυρα είναι σαν πρώτη φορά – Νιώθω ευλογημένη» (Video)

Στην Κέρκυρα που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής της αποκάλυψε ότι περνά κάθε χρόνο το Πάσχα η Άντζελα Γκερέκου, επισημαίνοντας ότι στο νησί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας ακολουθείται μια μυσταγωγική διαδικασία που προσδίδει μια πνευματικότητα που ενώνει όλους τους πιστούς.

Τόνισε δε, ότι οι κάτοικοι του νησιού τηρούν ευλαβικά τα έθιμα, φροντίζοντας αυτά να περνούν από γενιά σε γενιά.

«Κρατάμε την αυθεντικότητα και κάνουμε ακριβώς όπως τόσα χρόνια τώρα, μέσα από την πνευματικότητα. Αυτό το κρατάμε ως φυλαχτό. Νιώθω ευλογημένη. Τόσα χρόνια στο νησί, γέννημα θρέμμα, και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά, η ίδια συγκίνηση. Και όλος ο κόσμος αυτό νιώθει. Γίνεται μία μυσταγωγική διαδικασία όλη αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι την κορύφωση που μας ενώνει όλους», είπε αρχικά η Άντζελα Γκερέκου στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

«Μόνο μία φορά στη ζωή μου έχω κάνει Πάσχα εκτός Κέρκυρας, στην Πάτμο, αλλά οφείλω να πω ότι αυτό το μοναδικό Πάσχα το αναζητούμε κάθε χρόνο. Και λέμε “να πάμε κάπου αλλού” και όμως πάλι οι δρόμοι μας φέρνουν εδώ», πρόσθεσε.

