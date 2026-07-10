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10.07.2026 13:30

Η Vodafone «περνά» σε Γάλλο μεγιστάνα για 6 δισ. δολάρια – Γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος

10.07.2026 13:30
Xavier- Niel

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Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ αποκτά το μεγαλύτερο μερίδιο στη Vodafone Group, μετά τη συμφωνία εξαγοράς του ποσοστού που κατείχε ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος e& των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

H e& συμφώνησε να πωλήσει ολόκληρη τη συμμετοχή της στον βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο έναντι σχεδόν 6 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά τη θέση ενός από τους πιο δραστήριους Ευρωπαίους επιχειρηματίες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της ενοποίησης της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο 16,2% το ποσοστό του Νιλ στη Vodafone

Η Vega, το επενδυτικό όχημα που ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο της οικογένειας Νιλ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την αγορά ποσοστού περίπου 16,2% της Vodafone.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου:

  • 4,4 δισ. στερλίνες
  • 5,91 δισ. δολάρια

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, η Vega θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone.

Η αναδιάρθρωση της Vodafone

Η Vodafone βρίσκεται σε διαδικασία σημαντικής αναδιάρθρωσης υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε, η οποία ανέλαβε καθήκοντα το 2023.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, ο όμιλος:

  • αποχώρησε από τις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας,
  • έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη Γερμανία, τη Βρετανία και την Αφρική,
  • ολοκλήρωσε τη συγχώνευση με τη Three UK.

Η συγχώνευση με τη Three UK δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία.

Άνοδος 12% για τη μετοχή της Vodafone

Οι μετοχές της Vodafone κατέγραψαν άνοδο 12% στις πρώτες συναλλαγές, φθάνοντας τις 110 πένες.

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