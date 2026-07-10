Η Vodafone «περνά» σε Γάλλο μεγιστάνα για 6 δισ. δολάρια – Γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος

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Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιλ αποκτά το μεγαλύτερο μερίδιο στη Vodafone Group, μετά τη συμφωνία εξαγοράς του ποσοστού που κατείχε ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος e& των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
H e& συμφώνησε να πωλήσει ολόκληρη τη συμμετοχή της στον βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο έναντι σχεδόν 6 δισ. δολαρίων.
Η συμφωνία ενισχύει σημαντικά τη θέση ενός από τους πιο δραστήριους Ευρωπαίους επιχειρηματίες στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της ενοποίησης της κατακερματισμένης ευρωπαϊκής αγοράς.
Η Vega, το επενδυτικό όχημα που ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο της οικογένειας Νιλ, ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την αγορά ποσοστού περίπου 16,2% της Vodafone.
Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου:
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων, η Vega θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone.
Η Vodafone βρίσκεται σε διαδικασία σημαντικής αναδιάρθρωσης υπό τη διευθύνουσα σύμβουλο Μαργκερίτα Ντέλα Βάλε, η οποία ανέλαβε καθήκοντα το 2023.
Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, ο όμιλος:
Η συγχώνευση με τη Three UK δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία.
Οι μετοχές της Vodafone κατέγραψαν άνοδο 12% στις πρώτες συναλλαγές, φθάνοντας τις 110 πένες.
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