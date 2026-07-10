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10.07.2026 14:29

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

10.07.2026 14:29
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Περίπου 1.700 παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από συνολικά 26 Δημοτικά Σχολεία, συμμετείχαν στα βιωματικά περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποίησε για ακόμη μία χρονιά η HELLENiQ ENERGY, σε συνεργασία με τους οργανισμούς, «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», «The Bee Camp», «MIO-ECSDE» και «Greek Eco Project».

Ως ενεργό και υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί διαχρονικά προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με επίκεντρο τη νέα γενιά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους Δήμους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιείται, ενισχύοντας περαιτέρω τους σταθερούς και διαχρονικούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με περιβαλλοντικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, η HELLENiQ ENERGY αναπτύσσει πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών και συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων.

Οι φετινές δράσεις υλοποιήθηκαν κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου σε συνολικά έξι Δήμους, περιλαμβάνοντας εκπαιδευτικά εργαστήρια με θεματικές γύρω από τη βιοποικιλότητα, τον κύκλο του νερού και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Με βιωματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα, τα προγράμματα πρόσφεραν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες της περιβαλλοντικής προστασίας μέσα από δραστηριότητες στη φύση, διαδραστικά εργαστήρια και δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσης. Με αυτόν τον τρόπο, ενίσχυσαν την περιβαλλοντική τους συνείδηση και καλλιέργησαν μια πιο ουσιαστική σχέση με το φυσικό περιβάλλον, μέσα από τη μάθηση και την προσωπική εμπειρία.

Τρεις θεματικές για τη φύση, το νερό και τη θαλάσσια ζωή

Οι εκπαιδευτικές δράσεις αναπτύχθηκαν γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες, με τη συμβολή εξειδικευμένων περιβαλλοντικών οργανισμών.

– Η The Bee Camp ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των μελισσών και άλλων επικονιαστών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη συμβολή τους στην ισορροπία και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

– Η MIO-ECSDE επικεντρώθηκε στην αξία των υδάτινων πόρων, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης και προστασίας τους.

– Παράλληλα, η Greek Eco Project έφερε τα παιδιά σε επαφή με τον πλούτο της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, κ. Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς,  αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε σε συνεργασίες με φορείς που διαθέτουν αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπείρια, ώστε οι πρωτοβουλίες μας να προσφέρουν ουσιαστική εκπαιδευτική αξία και να δημιουργούν ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα. Χαιρόμαστε για την ευρεία συμμετοχή και τη θερμή ανταπόκριση των παιδιών στα προγράμματα που υλοποιούμε. Μέσα από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, να ενισχύσουν την οικολογική τους συνείδηση και να εξελιχθούν στους αυριανούς ενεργούς πολίτες».

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