«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές μας», διαμηνύει η Τεχεράνη στο Τελ Αβίβ 

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Το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί σε υποδομές του προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ανώτατου οργάνου ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ επανελήφθησαν αυτή την εβδομάδα.

«Θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε επίθεση σε υποδομές και το εγκληματικό σιωνιστικό καθεστώς (…) δεν θα γλιτώσει», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκάντρ, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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