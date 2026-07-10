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10.07.2026 16:56

Τα φιλικά προετοιμασίας της ΑΕΚ έρχονται στην COSMOTE TV

10.07.2026 16:56
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Η καλοκαιρινή προετοιμασία της ΑΕΚ «ξεκινάει» στην COSMOTE TV. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν και τα έξι φιλικά που θα παίξει η «Ένωση» στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το πρώτο από τα 6 παιχνίδια της ΑΕΚ θα γίνει την Κυριακή 12/7 κόντρα στην ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ (17:00, COSMOTE SPORT 1HD). Έπειτα θα ακολουθήσουν 3 αναμετρήσεις με τις επίσης ολλανδικές Φίτεσε (Τετάρτη 15/7, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD), Χρόνινγκεν (Σάββατο 18/7, 15:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Τσβόλε (Κυριακή 26/7, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD & START). Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει, επίσης, την τούρκικη Σάμσουνσπορ (Τετάρτη 29/7, 19:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), ενώ θα ολοκληρώσει τα φιλικά στην Ολλανδία με το ματς κόντρα στη βέλγικη Σεντ Τρουίντεν (Κυριακή 2/8, 15:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων της ΑΕΚ:

Κυριακή 12.07.26

17:00, ΑΕΚ-Ντε Γκράαφσαπ, COSMOTE SPORT 1HD

Τετάρτη 15.07.26

20:00, ΑΕΚ-Φίτεσε, COSMOTE SPORT 1HD

Σάββατο 18.07.26

15:00, ΑΕΚ-Χρόνινγκεν, COSMOTE SPORT 2HD

Κυριακή 26.07.26

16:00, Τσβόλε-ΑΕΚ, COSMOTE SPORT 1HD & START

Τετάρτη 29.07.26

19:00, ΑΕΚ-Σάμσουνσπορ, COSMOTE SPORT 1HD & START

Κυριακή 02.08.26

15:00, ΑΕΚ-Σεντ Τρουίντεν, COSMOTE SPORT 1HD

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