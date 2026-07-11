ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου την απόφαση της συνεδρίασης της Κ.Ε. των μελών – Η σύγκρουση πλέον στην Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας

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Δεν αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου την απόφαση της συνεδρίασης της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσαν τα μέλη του οργάνου βάση της διάταξης του καταστατικού που προβλέπει σύγκληση με αίτημα του ¼ των μελών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κουμουνδούρου δεν αναγνωρίζει την απόφαση ούτε και την όλη διαδικασία, με δεδομένο ότι η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, μετά την παραίτηση Φάμελλου, έχει ακυρώσει την συνεδρίαση προκειμένου να προηγηθεί η Πολιτική Γραμματεία το μεσημέρι της Δευτέρας, και στη συνέχεια να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το άλλο Σάββατο, 18 Ιουλίου. Δεν αναμένεται πάντως να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

«Νόμιμη η συνεδρίαση, πιάστηκε η απαρτία», λέει η πλευρά της αντιπολίτευσης

Πάντως, οι διοργανωτές της σημερινής συνεδρίασης υποστηρίζουν ότι πιάστηκε η απαρτία και η συνεδρίαση είναι «νόμιμη» καθώς από τα συνολικά 279 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συμμετείχαν τα 140, εκ των οποίων τα 81 δια ζώσης και τα 59 μέσω ζουμ, υποστηρίζουν δεν ότι έχουν όλα τα τεκμήρια, δηλαδή υπογραφές συμμετεχόντων, πέρα από τις φωτογραφίες από την αίθουσα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, ο υπό αποκατάσταση (με αναίρεση της διαγραφής του) Παύλος Πολάκης, και ο Γιάννης Αμανατίδης που αναμένεται να καταλάβει την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Η απόφαση που έλαβαν ομοφώνως τα μέλη που συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση, περιλαμβάνει τα εξής 4 σημεία:

1. Συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026.

2. Διαπίστωση ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

3. Πρόταση στην Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

4. Διαπίστωση της πολιτικής αναγκαιότητας της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Τα βλέμματα πλέον στρέφονται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μεσημέρι της Δευτέρας, με βασικό το ερώτημα, αν θα υπάρξει συμβιβαστική διάθεση από την άλλη πλευρά ή θα τραβήξει περαιτέρω το σχοινί.

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