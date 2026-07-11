Πειραιάς: Καραμπόλα δυο αυτοκινήτων με λεωφορείο – Τραυματίες οι οδηγοί

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Τροχαίο στον Πειραιά με δύο ελαφρά τραυματίες σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου (11/7), στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας, όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία της περιοχής.

Μάλιστα, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα που επέβαιναν στα ΙΧ, ενώ τα οχήματα παρέμειναν στο σημείο μέχρι την απομάκρυνσή τους, με το κυκλοφοριακό πρόβλημα να εντείνεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Ιπποδάμειας, ενός από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Πειραιά. Στο συμβάν ενεπλάκησαν συνολικά τρία οχήματα – δύο επιβατικά αυτοκίνητα και ένα αστικό λεωφορείο. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες των Ι.Χ., χωρίς να αναφερθούν σοβαρότεροι τραυματισμοί.

Η παραμονή των οχημάτων στο οδόστρωμα μέχρι την απομάκρυνσή τους επιβάρυνε την κίνηση στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγαλύτερη δυσχέρεια καταγράφεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου η ροή των οχημάτων παραμένει προβληματική. Οι οδηγοί που κινούνται προς το σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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