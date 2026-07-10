WSJ: Το Ισραήλ προειδοποίησε τον Τραμπ ότι το Ιράν σχεδιάζει τη δολοφονία του – Επιφυλακτικό το CNN για τις στοχεύσεις του Τελ Αβίβ

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Το Ισραήλ κοινοποίησε στις ΗΠΑ νέες πληροφορίες που, όπως ανέφερε, υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα – ένα εύρημα που θα οδηγούσε σε κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιράν.

Το Ιράν εδώ και χρόνια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θα ανταποδώσει στον Τραμπ για τη δολοφονία του Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος ήταν κορυφαίος στρατηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου. Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρθηκε την Τετάρτη σε απειλές κατά της ζωής του, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα της Τουρκίας.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ – εμένα», είπε. «Βρίσκομαι σε κάθε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι βρίσκομαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μην διαρκέσει πολύ». Οι σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου έχουν διαρραγεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα συμφέροντά τους αποκλίνουν όσον αφορά τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

🇮🇷🇺🇸 "We Will Kill Trump" banner appears in Mashhad



As Khamenei is set to be buried in his hometown of Mashhad today, a "We Will Kill Trump" banner has gone up on Imam Reza Street, the road running past the shrine where he'll be laid to rest, according to Mehr News.



It follows… pic.twitter.com/rV26AOrDRJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει τη συνέχιση των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης και την επίτευξη περισσότερων στόχων που είχαν τεθεί κατά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αναζητήσει μια διέξοδο από τη σύγκρουση, επικαλούμενος ανησυχίες ότι αυτή θα μπορούσε να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία και στο πλαίσιο αυτό οι ΗΠΑ συνήψαν μια εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν τον περασμένο μήνα.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν την Πέμπτη, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το οποίο ανέφερε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τον «συντονισμό μεταξύ τους». Ο Τραμπ ενημέρωσε επίσης τον Νετανιάχου για τις πρόσφατες δραστηριότητες των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Από την άλλη πλευρά Ιρανοί πολίτες στην κηδεία του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ φώναζαν συνθήματα για τον θάνατο του Τραμπ, ενώ κάποιοι εξ αυτών ξετύλιξαν ένα πανό με τη φράση «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Γενικά, τα συναισθήματα στο Ιράν για τον Τραμπ είναι εξαιρετικά αρνητικά, αν και η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς της Τεχεράνης ενδυναμώθηκε από τον πόλεμο και ενισχύθηκε στα μάτια των Ιρανών.

Iranians unfurl chilling banner with Trump assassination threat at Ayatollah Khamenei's burial https://t.co/ag9N6jGX11 pic.twitter.com/11TPBFW7rU July 9, 2026

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επικοινωνούσαν συχνά κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να ενημερώνει τον πρόεδρο για διάφορους στόχους και πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών σε τηλεφωνικές συνομιλίες αργά το βράδυ, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Οι δύο άνδρες συνέχισαν να επικοινωνούν, αλλά η σχέση τους έδειξε σημάδια φθοράς σε μια σειρά τεταμένων τηλεφωνικών συνομιλιών.

Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι το CNN ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες του φερόμενου σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ δεν ήταν σαφείς. Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τον διάλογο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο CNN ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ελέγξει την φερόμενη ιρανική συνωμοσία και άφησαν να εννοηθεί ότι η προειδοποίηση του Ισραήλ θα μπορούσε να θεωρηθεί εν μέρει ως μια προσπάθεια να επηρεαστεί η κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο.

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