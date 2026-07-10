Ντορέττα Παπαδημητρίου: Περήφανη μαμά στην αποφοίτηση του γιου της – «Μπράβο παιδάκι μου» φώναζε (Video)

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Στην αποφοίτηση του γιου της από το Πανεπιστήμιο βρέθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου η οποία θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή για το παιδί της, αλλά και για την ίδια.

Σε στόρυ που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, η ηθοποιός κατέγραψε τη στιγμή που ο γιος της καλείται να ανεβεί στη σκηνή ώστε να παραλάβει το πτυχίο του.

«Μπράβο παιδάκι μου» ακούγεται να φωνάζει η ηθοποιός, εκφράζοντας δημόσια τη χαρά και την υπερηφάνεια της.

Σε άλλα βίντεο που επίσης μοιράστηκε με τους followers της, η Ντορέττρα Παπαδημητρίου έδειξε στιγμές από την προετοιμασία της πριν πάει στην αποφοίτηση, ενώ μεταξύ άλλων σχολίασε με χιούμορ τον αριθμό των ατόμων που ταξίδεψαν στην Κύπρο για την περίσταση.

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