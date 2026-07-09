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09.07.2026 19:15

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

09.07.2026 19:15
antzela-bonnie

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Στο πένθος βυθίστηκε ο μουσικός κόσμος μετά τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ. Η σπουδαία Ουαλή τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη, 8/7 σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της, αλλά και στους αμέτρητους θαυμαστές της. Ανάμεσα σε όσους αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν και η Άντζελα Δημητρίου.

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, την Πέμπτη, 9/7, η Ελληνίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία από παλαιότερη συνάντησή τους. Το στιγμιότυπο φαίνεται να προέρχεται από τη δεκαετία του 1990, σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν η Άντζελα Δημητρίου, με την Μπόνι Τάιλερ να βρίσκεται εκεί για να την παρακολουθήσει ζωντανά.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια τη γνωριμία των δύο τραγουδιστριών.

«RIP τεράστια Μπόνι Τάιλερ», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία που μοιράστηκε η Άντζελα Δημητρίου.

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LIFESTYLE

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετά την Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

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