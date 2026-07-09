H Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ – «Τσιμπήστε με» γράφει στην ανάρτησή της

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Στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη η οποία που παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27 βρέθηκε η Αθηνά Οικονομάκου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού.
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ το παρών στην επίδειξη μόδας της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας έδωσε -μεταξύ άλλων- η Τζένιφερ Λοπεζ, εντυπωσιάζοντας με την ενδυματολογική της επιλογή.
Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε, μάλιστα, μαζί με τη Λατίνα σταρ, δημοσιεύοντας τη σχετική φωτογραφία στοο προσωπικό της; προφίλ στο instagram.
«Τσιμπήστε με» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της κοινής φωτογραφία τους.
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