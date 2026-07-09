Καίτη Γαρμπή για το πρόβλημα υγείας της – «Προσεύχομαι να περάσει σύντομα» (Video)

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Την πρώτη της εμφάνιση μετά την ακύρωση συναυλιών της πραγματοποίησε η Καίτη Γαρμπή η οποία δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και το οποίο την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επισημαίνοντας ότι εύχεται και προσεύχεται αυτό να ξεπεραστεί σύντομα.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της πως θα ακύρωνε ένα μέρος της περιοδείας της «Με Εσένα Μόνο tour» λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας και σύστασης του γιατρού της.

Το Σάββατο (4/7), η Καίτη Γαρμπή βρέθηκε μαζί με τον Διονύση Σχοινά στη Βαμβακού Λακωνίας στο πλαίσιο του Vamvakou Experience Festival, αναφέροντας στο κοινό πως η συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η πρώτη μετά την ακύρωση συναυλιών της.

Αφού χαιρέτησε τους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση να βρεθεί στον συγκεκριμένο προορισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «παράδεισο», ενώ αναφερόμενη στο πρόβλημα με τη φωνή της, ενημέρωσε ότι αυτό δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη πλήρως.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον παράδεισο» και πρόσθεσε: «Πάμε να περάσουμε καλά, ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από τη φωνή μου θα κρατήσω λίγες δυνάμεις» είπε χαρασκτηριστικά.

Λίγο καιρό πριν, με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, είχε γνωστοποιήσει πως έπρεπε να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για τρεις εβδομάδες λόγω βαριάς φαρυγγολαρυγγίτιδας.

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου». Κλείνοντας η Καίτη Γαρμπή είπε: «Όλα θα πάνε τέλεια το ξέρω, να μην ανησυχείτε. Σε ένα μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός και θα είμαι πολύ, πολύ καλά. Θέλω την αγάπη και την προσευχή σας» είχε πει συγκεκριμένα.

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