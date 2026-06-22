Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε συναυλίες της λόγω προβλήματος υγείας – «Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας»

Στην ακύρωση συναυλιών της που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα αναγκάστηκε να προχωρήσει η Καίτη Γαρμπή, λόγω μιας περιπέτειας με την υγεία της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με το κοινό ένα βίντεο μέσα από το οποίο αποκαλύπτει που και τι της συνέβη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις.

Με βραχνιασμένη φωνή η τραγουδίστρια θέλησε να απευθυνθεί προς το κοινό της: «Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει πολύ ισχυρός εξαερισμός και κλιματιστικό για να αντισταθμίζει τη θερμότητα από τα φώτα και τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο το παλεύω για να ‘ρθει με κορτιζόνη εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα από λίγο κάτι γίνεται, κάπως φεύγει. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε πάλι μαζί, πρώτα ο θεός. Και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας», εξηγεί στο video που ανέβασε στα social media η Καίτη Γαρμπή.

Η Καίτη Γαρμπή μαζί με τον Διονύση Σχοινά, ταξιδεύουν αυτό το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα με το «Με Εσένα Μόνο your», μετά και τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ποιες συναυλίες ακυρώνονται

Οι συναυλίες που ακυρώνονται είναι σε Έδεσσα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της more.com, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά. Όσοι αγόρασαν εισιτήρια από φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά, θα πρέπει να στείλουν τον αριθμό παραγγελίας στο email [email protected] προκειμένου να τους επιστραφούν τα χρήματα.

Οι υπόλοιπες συναυλίες του «Με Εσένα Μόνο tour» θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

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