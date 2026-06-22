To οικογενειακό άλμπουμ της Ζιζέλ με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα

Με μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram επέλεξε η Ζιζέλ να ευχηθεί στον αγαπημένο της και πατέρα του τρίτου της παιδιού, Χοακίμ Βαλέντε, για την Ημέρα του Πατέρα.

Η καλλονή στην ανάρτησή της μοιράζεται μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες βλέπουμε την ίδια με τον Βαλέντε και τον γιο τους σε μια εξωτική παραλία με φόντο το ουράνιο τόξο, σε τρυφερές οικογενειακές στιγμές, αλλά και σε μια αναμέτρηση ύψους ανάμεσα στον έφηβο γιο της, Μπέντζαμιν, και τον Βαλέντε. Έχει επίσης δημοσιεύσει μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, από τότε που ήταν παιδί, για να ευχηθεί στον δικό της πατέρα.

Στη λεζάντα γράφει: «Χρόνια πολλά, Joaquim Valente! Σε ευχαριστώ που δίνεις το παράδειγμα, και για τις αξίες που αντιπροσωπεύεις, την αγάπη, την ταπεινότητα, την ακεραιότητα, την πειθαρχία, την καλοσύνη και τη συνέπεια.

»Είσαι απίστευτο πρότυπο. Όλοι είμαστε ευγνώμονες για εσένα, σε αγαπάμε πάρα πολύ.

»Και, μπαμπά, σε ευχαριστώ για την αδιαπραγμάτευτη αγάπη σου, τη σοφία και την υποστήριξή σου σε κάθε στάδιο της ζωής μου.

»Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες εκεί έξω».

Το μοντέλο έχει αποκτήσει τα μεγαλύτερα παιδιά της, τον16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν, με τον Τομ Μπρέιντι.

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