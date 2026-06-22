Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Οι ευχές που αντάλλαξαν δημοσίως μετά το διαζύγιό τους

Ευχές δημοσίως αντάλλαξαν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν μέσα από αναρτήσεις που έκαναν στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο 58χρονος τραγουδιστής ευχήθηκε στην ηθοποιό για τα 59α γενέθλιά της την Κυριακή (21/6) με ένα story, σημειώνοντας: «Χρόνια Πολλά Νικόλ Μαίρη».

Η ανάρτηση αυτή αποτελεί την πρώτη δημόσια κίνησή του προς την ηθοποιό μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

Με τη σειρά της, η Νικόλ Κίντμαν ευχήθηκε με ένα story στον πρώην σύζυγό της για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφία του δικού της πατέρα που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή αλλά και του Κιθ Έρμπαν με τις δύο κόρες τους, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, στους ώμους του.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες» έγραψε στη λεζάντα.

Το ζευγάρι χώρισε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από σχεδόν 20 χρόνια γάμου.

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