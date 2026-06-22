Παντελής Τουτουντζής: Η τρυφερή ανάρτηση με τον σύζυγο και τα παιδιά τους για τη Γιορτή του Πατέρα (Photos)

Μία τρυφερή ανάρτηση με τον σύζυγο και τα παιδιά του έκανε ο Παντελής Τουτουντζής με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο γνωστός make-up artist ανέβασε μία φωτογραφία δίπλα στον Νάσο Τσιβγούλη με τα παιδιά τους να τους αγκαλιάζουν και να τους φιλούν, τη στιγμή που οι ίδιοι κρατούσαν από ένα τριαντάφυλλο στο χέρι.

Στη συνέχεια ανήρτησαν ακόμη μια φωτογραφία στην οποίοι οι τέσσερίς τους πόζαραν χέρι χέρι μπροστά στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

«Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ…. Happy Father’s Day» έγραψε στη λεζάντα.

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