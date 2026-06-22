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22.06.2026 09:04

Σταύρος Φλώρος: Οι φωτογραφίες με τις αδερφές του στο νοσοκομείο – «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες»

22.06.2026 09:04
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Φωτογραφίες με τις αδερφές του μέσα από το νοσοκομείο δημοσίευσε ο Σταύρος Φλώρος, με τον πρώην παίκτη του Survivor να συνεχίζει τη νοσηλεία του στις ΗΠΑ έπειτα από το ατύχημά του στο ριάλιτι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του, αλλά και τον τραυματισμό του δεύτερου.

Ο 22χρονος έχει, από την πρώτη στιγμή, σύσσωμη την οικογένειά του στο πλευρό του, με κάθε μέλος της να στέκεται δίπλα του σε αυτή την περιπέτεια, προσπαθώντας να του δώσει δύναμη.

«Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών όπου τον βλέπουμε να ποζάρει αγκαλιά με τις αδερφές του.

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο Σταύρος Φλώρος είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο προφίλ του, με το οποίο ενημέρωνε τον κόσμο για την κατάσταση της υγείας του και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα χειρουργεία του.

Εφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το κύμα αγάπης που δέχεται, ο 22χρονος είχε μιλήσει, συγκεκριμένα, για το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε.

«Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς» είχε γράψει στη λεζάντα.

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