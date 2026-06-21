«Έχει θυμώσει πάρα πολύ, άντε να μαζέψω τα ασυμμάζευτά»: Η παρέμβαση της Μάγδας Τσέγκου στην εκπομπή της Χρηστίδου

Παρέμβαση στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου έκανε, την Κυριακή, η Μάγδα Τσέγκου μετά την τοποθέτηση του Νίκου Συρίγου για τις δηλώσεις της.

Αφορμή στάθηκε η λέξη αυτοπροτάθηκε που χρησιμοποίησε ο δημοσιογράφος στην τοποθέτησή του.

«Λέει ότι δεν της αρέσουν οι infotainment εκπομπές και αυτοπροτείνεται για infotainment εκπομπή. Είπε ότι θα ήθελε να είναι. Αυτό που καταλαβαίνω βλέποντας και τη Μάγδα Τσέγκου, επειδή ζούμε στη χώρα της ταμπέλας, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάνε με ταμπέλες. Δεχτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τα κάνουν και τα δύο. Ας αφήσουμε τις ταμπέλες στην άκρη. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα, πεδία δράσης και μπορεί να θέλουμε να δουλέψουμε έτσι και δεν είναι κακό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κάνουν και τα δύο (σ.σ. ενημέρωση και ψυχαγωγία)».

Λίγο αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε στον αέρα ότι η Μάγδα Τσέγκου της είχε στείλει μήνυμα στο Instagram και είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εκπομπή για να βγει στον «αέρα».

«Η Μάγδα Τσέγκου έχει θυμώσει πάρα πολύ μαζί μας, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ στο Instagram κι έχει πάρει και πάνω και θέλει να βγει. Σας το είπα, αχ τώρα να μαζέψω τα ασυμμάζευτα τα δικά σας», είπε η παρουσιάστρια του Mega.

«Είμαι σε αυτή τη δουλειά πάνω από 25 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ζητώ να παρέμβω. Έπαιξε το βίντεό μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Όμως αμέσως μετά που σχολιάσατε το βίντεο έπαθα σοκ. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Συρίγο, τον έχω παίξει στο site μου, συμφωνώ γενικά πολύ μαζί του. Θέλω να μιλήσω γιατί σας άκουσα 8 ολόκληρα λεπτά να μιλάτε και δεν πίστευα αυτό που ζούσα», ανέφερε η Μάγδα Τσέγκου.

«Η Μένια με ρώτησε εάν θα πήγαινα ποτέ στην ψυχαγωγία. Και της είπα ότι πριν από πολλά χρόνια μου είχε ζητήσει η Ζήνα Κουτσελίνη όταν ήμουν στο ALTER και είχα αρνηθεί. Και ίσως έκανα λάθος τότε γιατί θα ήταν αλλιώς η πορεία μου… Αλλά να λέτε για μένα που έχω 25 χρόνια πορείας ότι αυτοπροτάθηκε, συγγνώμη αλλά με προσβάλει», πρόσθεσε.

Θέλοντας να ρίξει τους τόνους, ο συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου εξήγησε: «Το αυτοπροτάθηκε το είπαμε πάνω στη ροή του λόγου και δεν το είπαμε με κακό σκοπό. Δεν μιλάω για τους τίτλους αλλά είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω. Είπα πριν την τοποθέτησή μου ότι δεν κατάλαβα και είπα μήπως την παρεξήγησα».

«Αποκλείεται να μην κατάλαβες τι είπα»

«Είσαι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που ξέρω στην τηλεόραση, αποκλείεται να μην κατάλαβες τι είπα. Να δείτε τι λάθος έγινε με το μοντάζ. Σε μια συνέντευξη 30 λεπτών, κάτι έχουμε πει πριν και μετά, κάτι αλλοιώνεται», απάντησε η Μάγδα Τζέκου.

«Είπα ότι δυστυχώς ή ευτυχώς στην τηλεόραση σήμερα ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη. Ανοίγεις μια ενημερωτική εκπομπή και βλέπεις ξεκάθαρα ψυχαγωγία. Ή ανοίγεις την ψυχαγωγία και βλέπεις μια δολοφονία. Δεν την έκρινα και δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το infotainment. Αντιθέτως, μου αρέσει πολύ», πρόσθεσε και συνέκρινε το σήμερα με το παρελθόν της τηλεόρασης: «10-1 το πρωί βλέπετε ζώνη; Βλέπετε ψυχαγωγία; Έχει σχέση με τη Ρούλα Κορομηλά ή την Ελένη Μενεγάκη που το άνοιγες και έφτιαχνε η ψυχούλα σου;».

«Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώσω ποτέ συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη»

«Εγώ σήμερα αποφάσισα ότι σήμερα δεν θα ξαναδώσω ποτέ συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη, παρά μόνο ζωντανή! 5 λεπτά ήταν η συνέντευξη, 8 με σχολιάζατε, ρε παιδιά! Αν δεν σας εκτιμούσα, δεν θα έβγαινα τηλεφωνικά, θα είχα κινηθεί νομικά», κατέληξε η Μάγδα Τσέγκου.

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε πιο ήπιους ρυθμούς, με τη Μάγδα Τσέγκου να λέει στον Νίκο Συρίγο ότι της χρωστάει κέρασμα έναν καφέ.

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