Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

Ευχές στον πατέρα της για τη γιορτή του πατέρα έστειλε, το πρωί της Κυριακής, μέσα από την εκπομπή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Να πούμε ένα χρόνια πολλά στους μπαμπακούλης, που έχουμε κι εδώ και πάνω από όλα στον δικό μου μπαμπακούλη, στο μπαμπακουλίνι μου, μπαμπάκα μου γλυκέ, σε αγαπώ τόσο πολύ,μέχρι τον ουρανό», ευχήθηκε η παρουσιάστρια του Mega.

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γιορτή είναι λίγο αδικημένη. Και οι μπαμπάδες θέλουν λίγο την αγάπη, την προσοχή μας, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι ανάμεσά μας», πρόσθεσε.

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