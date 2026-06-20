Γάμος Ντούα Λίπα – Κάλουμ Τέρνερ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο τους στην Ιταλία

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα ήταν ο γάμος της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός παντρεύτηκαν επίσημα την Κυριακή 31 Μαΐου, σε έναν ιδιωτικό πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, όπου η νύφη φόρεσε ένα custom couture ταγιέρ Schiaparelli και καπέλο με λευκό γείσο, ως φόρο τιμής στην Bianca Jagger.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα τριήμερο ιταλικό γαμήλιο πάρτυ, με ακόμη περισσότερες εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα.

Η κύρια γαμήλια τελετή φέρεται να πραγματοποιήθηκε στη Villa Valguarnera, μια έπαυλη του 18ου αιώνα γνωστή ως «μικρές Βερσαλλίες». Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο Elton John ερμήνευσε το «Your Song», ενώ στους καλεσμένους σερβιρίστηκε δείπνο με τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως anelletti alla Norma —ψητά ζυμαρικά—, panelle —σιτσιλιάνικοι τηγανητοί λουκουμάδες από ρεβίθια— και crocché —κροκέτες—, καθώς και cassata και cannoli για επιδόρπιο.

Στο γαμήλιο brunch της Κυριακής, η νεόνυμφη επέλεξε ένα διάφανο custom φόρεμα Chloé από floral δαντέλα, το οποίο συνδύασε με μια παιχνιδιάρικη τσάντα σε σχήμα κύκνου από τον ίδιο οίκο.

Και τώρα, αποκάλυψε τι φόρεσε στο επίσημο event του Σαββάτου: ένα Chanel haute couture gown, διακοσμημένο με φτερά και κρύσταλλα. Η Ντούα Λίπα φόρεσε επίσης headpiece με λεπτομέρειες από φτερά και ένα μακρύ, κεντημένο πέπλο. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες με τον νέο της σύζυγο —τραβηγμένες από τον διάσημο φωτογράφο David Sims— καθώς και στιγμιότυπα από τη γαμήλια δεξίωση.

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