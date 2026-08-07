Μυστράς: Ελεύθερος με αναστολή ο 55χρονος που είχε κρύψει τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 11 μηνών

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Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε κρύψει τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη, στον Μυστρά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά τα ψευδή στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του.
Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος της φερόμενης απάτης.
Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, καθώς από αυτόν θα προκύψει και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να συνεχίστηκε η είσπραξη των συντάξεων μετά τον θάνατό του.
Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να μην εισέλθει στην ουσία της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Η διερεύνηση της υπόθεσης, επομένως, συνεχίζεται και το σκέλος της φερόμενης απάτης θα κριθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα έχουν προκύψει τα απαραίτητα στοιχεία.
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