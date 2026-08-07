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07.08.2026 14:01

Σέρρες: Ο οδηγός του φορτηγού περιγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης με το ΙΧ όπου σκοτώθηκαν μητέρα και γιος: «Προσπαθούσε να γυρίσει το τιμόνι» (video)

07.08.2026 14:01
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Ο οδηγός του φορτηγού με το οποίο έγινε το τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες, που κόστισε τη ζωή σε μητέρα και γιο, περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας.

Ο οδηγός έκανε live στο facebook το δρομολόγιό του όταν έκανε το τροχαίο, το οποίο καταγράφηκε στη κάμερά του. Στο βίντεο φαίνεται το ΙΧ που είναι εκτός ελέγχου και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, για να ακολουθήσει η σύγκρουση, κατά την οποία η μητέρα και ο γιος σκοτώθηκαν ακαριαία.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χιλιόμετρα, γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχό του από την πάνω πλευρά, από το μικρό Σούλι. Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω, δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε», ανέφερε ο οδηγό του φορτηγού που έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σερρών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:17
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