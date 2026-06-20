Μαίρη Ραζή: Υποβασταζόμενη στην κηδεία του επί 42 χρόνια συζύγου της, Σωτήρη Τσόγκα

Η Μαίρη Ραζή και πλήθος αγαπημένων συγγενών, φίλων και συνεργατών αποχαιρέτησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) τον Σωτήρη Τσόγκα.

Η ηθοποιός, που έζησε μαζί του για 42 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε συντετριμμένη στο Κοιμητήριο του Ζωγράφου, μη μπορώντας να πιστέψει ότι ο άνθρωπός της, το στήριγμά της για πάνω από τέσσερις δεκαετίες έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 75 ετών την περασμένη Τετάρτη 17/6.

Δίπλα της σε όλη τη διάρκεια της κηδείας βρισκόταν η κόρη της, Κοραλλία Τσόγκα, που προσπαθούσε να της δώσει δύναμη, ενώ το παρών στο τελευταίο αντίο έδωσαν αρκετά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσά τους οι: Χάρης Ρώμας, Άννα Φόνσου, Σπύρος Μπιμπίλας, Παύλος Ορκόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Περικλής Λιανός, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μίνα Χειμωνά καθώς και οι: Σταμάτης Μαλέλης και Μάρκος Τάγαρης.

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