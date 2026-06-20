Αθηνά Ωνάση: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. μεγάλης γαλλικής αλυσίδας για «προσωπικούς λόγους»

Την απόφαση να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο μεγάλης γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, πήρε η Αθηνά Ωνάση.

Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση είχε αναλάβει καθήκοντα στο συγκεκριμένο διοικητικό σχήμα, τον Μάρτιο του 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος επιχειρούσε να ανακάμψει από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις μέσα από εκτεταμένες αλλαγές.

Η παρουσία της ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική, τόσο λόγω των ισχυρών δεσμών που διατηρεί με τη Γαλλία όσο και εξαιτίας της επιρροής που συνοδεύει το όνομά της στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή.

Το τελευταίο διάστημα η Αθηνά Ωνάση απασχόλησε τα ξένα μέσα ενημέρωσης με την εμφάνισή της στο Σεν Τροπέ, όπου παρακολούθησε αγώνες του Longines Global Champions Tour.

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